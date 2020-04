LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 102 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastian Satz kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine diesjährigen Gewinnprognosen für europäische Chemieunternehmen unter Berücksichtigung jüngster Branchenaussagen um durchschnittlich zwölf Prozent. Themen, die den Chemiesektor nach der Covid-19-Krise prägen dürften, seien niedrige Ölpreise für längere Zeit, ein dramatischer Rückgang von Flugreisen, ein geringerer Chemiebedarf, tiefe Zinsen für längere Zeit, eine permanent hohe Nachfrage nach medizinischen Produkten, eine stärker in den Fokus rückende Gesundheit der Verbraucher sowie die Dringlichkeit nach Aktionen gegen den Klimawandel. Von den tiefen Ölpreisen dürfte Akzo Nobel mit am meisten profitieren. Die Aktie habe zudem in dem März-Ausverkauf überproportional gelitten./ajx/bgf



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 23:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 04:00 / GMT



