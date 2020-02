FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das vierte Quartal des Chemiekonzerns sei ok gewesen, schrieb Analyst Christian Faitz in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Dabei verwies er darauf, dass das Schlussquartal saisonal betrachtet üblicherweise schwach sei. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei höher als vom Konsens erwartet ausgefallen. Die Aussagen zum Ausblick seien wie üblich nicht ganz eindeutig gewesen./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.