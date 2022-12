NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Akzo Nobel den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und rechnet damit kurzfristig mit eher schlechten Nachrichten vom Lack- und Farbenhersteller. Die Einstufung wurde auf "Underweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi erwartet signifikante Ergebnisrisiken für die Niederländer und einen entsprechend enttäuschenden Ausblick auf 2023. Die europäische Chemieindustrie sieht der Experte laut einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auch im kommenden Jahr in konjunkturell unruhigem Fahrwasser, entdeckte aber immer noch überzeugende fundamentale Chancen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 00:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / 00:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.