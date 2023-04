NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Quartalszahlen von 57 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Farbe- und Lackeherstellers liege deutlich über der davor bereits gestiegenen Konsensschätzung, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der unsicheren Nachfrageaussichten, der bereits hohen Erwartungen für 2024, des schwachen Gewinnprofils und der hohen Verschuldung erscheine die Bewertung im Branchenvergleich aber unattraktiv./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 19:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.