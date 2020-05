ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz SE nach Zahlen von 235 auf 215 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Versicherungskonzern habe das schwierige erste Quartal gemeistert, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt befinde sich das Unternehmen in einem guten Zustand und die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts sei nicht ausreichend eingepreist./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 00:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.