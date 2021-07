NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Allianz SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 205 auf 240 Euro angehoben. Die Aktie des Versicherers verspreche attraktive Wachstumschancen bei überschaubaren Risiken, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei sei das Risikoprofil besser als das der Wettbewerber. All das würden Investoren teilweise übersehen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / 11:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2021 / 11:52 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.