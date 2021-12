ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz SE nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 237 auf 242 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dreijahresziele erschienen vernünftig und erreichbar, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besonders aber lobte er die finanziellen Vorteile eines

Vertrags, mit dem Lebensversicherungsrisiken im US-Geschäft weitergereicht werden. Der Deal sei "sehr beeindruckend"./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / 07:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 07:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.