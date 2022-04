HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 269 Euro belassen. Während das Management zuletzt einige Rückschläge habe verkraften müssen, sei für Anleger aufgrund der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung nun die beste Zeit, um zuzukaufen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Versicherer zeichne sich unter anderem durch sehr attraktive Cash-Renditen, hohe Margen im Leben-Geschäft sowie eine starke Schaden/Kosten-Quote im Nicht-Leben-Segment aus. Die Bewertung der Aktie sei auffällig niedrig./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.