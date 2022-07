NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die australische Aufsichtsbehörde habe die einst von ihr verhängte erhöhte Kapitalauflage für die Allianz von zuletzt noch 150 Millionen Dollar aufgehoben, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dadurch könne der Versicherer sein Kapital nun effizienter einsetzen und sein Geschäft flexibler managen./edh/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 09:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.