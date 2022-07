NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. In einem mit Blick auf die Gasversorgung unsicheren Umfeld auf dem Heimatmarkt seien die Aktien des deutschen Versicherers ein defensives Investment, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des für dieses Jahr erwarteten operativen Gewinns dürfte das Unternehmen Belastungen etwas aus höheren Betriebsunterbrechungsschäden gut schultern können./la/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 21:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.