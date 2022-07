HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 264 Euro belassen. Mit der Umstrukturierung ihrer Lebensversicherungs-Altverträge (life backbooks) winke die Freisetzung von "easy money" für die Versicherer, das für weitere Aktienrückkäufe eingesetzt werden könnte, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwartet eine entsprechende Ankündigung zunächst von Axa und dann auch von der Allianz. Von Phoenix erwartet er weitere positive Cashflow-Überraschungen./ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 14:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.