HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 267 Euro belassen. Die Bewertung der Aktie des Versicherers sei sehr gering, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der aktuelle Börsenwert der Allianz liege bei etwas unter 70 Milliarden Euro und werde so mit einem deutlichen Abschlag im Vergleich zur durchschnittlichen Bewertung der Wettbewerber gehandelt. Selbst wenn gesamtwirtschaftliche Bedenken berücksichtigt würden, impliziere dieser Abschlag dennoch, dass am Markt ein weiterer großer Verlust bei der Allianz erwartet werde, ähnlich womöglich dem 5,6 Milliarden Euro schweren Structured-Alpha-Vergleich./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 05:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.