HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 267 Euro belassen. Die Kommunikationslücke zwischen Allianz und Investoren bezüglich der Betrugsvorwürfe gegen den US-amerikanischen Vermögensverwalter Structured Alpha sei an der Börse ein großes Kurshindernis, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Versicherer betrachte die Sache mit den auferlegten Strafen als erledigt, während die Investoren dies nicht so sähen. Diese wollten Beweise, dass der Konzern die Auswirkungen des Ereignisses vollumfänglich erkannt habe, und forderten Konsequenzen, um eine Wiederholung zu verhindern./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2022 / 13:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



