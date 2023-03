HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz nach einer hauseigenen Investorenveranstaltung zur Übernahme der Großbank Credit Suisse durch die UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Der Anteil der europäischen Versicherer an den Verbindlichkeiten und den nachrangigen Anleihen der Credit Suisse ( AT1-Papiere) dürfte nicht hoch sein, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei den AT1-Papieren dürften lediglich Aegon, Zurich und Allianz mit Summen im einstelligen Millionenbereich betroffen sein. Den Kursrutsch des europäischen Versicherersektors seit den ersten Schlagzeilen des inzwischen insolventen US-Instituts Silicon Valley Bank (SVB) und der Credit Suisse hält Huttner daher für übertrieben. Seine Branchenfavoriten bleiben Admiral, Swiss Life, Allianz, Aegon, Beazley und Scor, die er allesamt mit "Buy" einstuft./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / 17:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.