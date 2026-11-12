Allianz Aktie
|471,30EUR
|5,00EUR
|1,07%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Neutral" belassen. Getrieben von allen Geschäftsbereichen habe das operative Ergebnis im dritten Quartal um 10 Prozent über dem Analystenschnitt gelegen, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Das starke Abschneiden habe den Versicherer dazu verleitet, den oberen Rand der Prognosespanne für das diesjährige operative Ergebnis anzuheben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
460,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
463,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
471,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,40%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianz
|
12:26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
11:19
|Analyse: Hold-Bewertung für Allianz-Aktie von Jefferies & Company Inc. (finanzen.at)
|
11:17
|ROUNDUP: Fondsgeschäft beflügelt Allianz - Aktie auf Rekordhoch (dpa-AFX)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
09:18
|Allianz-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Allianz
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|470,10
|0,81%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:29
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:38
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12:34
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|12:32
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:28
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|12:20
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
|UBS AG
|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research