FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Allianz SE von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 223 auf 227 Euro angehoben. Die Quartalsergebnisse seien zwar solide gewesen, schrieb Analyst Roland Pfänder in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Lebensversicherungsgeschäft werde es für die Münchner im Niedrigzinsumfeld aber zunehmend schwierig. Seine Gewinnschätzungen stockte er wegen besser laufender Geschäfte in der Vermögensverwaltung und bei Allianz Technology etwas auf./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / 17:12 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2019 / 17:35 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.