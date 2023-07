NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Analyst Kamran Hossain brachte sein Bewertungsmodell für die Münchner in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der Bilanzierungsvorschrift IFRS17 in Einklang. Seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2025 ändern sich kaum. 2023 sieht er den Versicherer auf einem guten Weg in Richtung der selbst gesteckten Jahresziele./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / 19:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2023 / 00:15 / BST



