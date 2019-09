LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Allianz SE nach dem Ende der Berichtssaison für das zweite Quartal auf "Overweight" mit Kursziel von 225 Euro belassen. Erneut hätten sich Umsatzwachstum und steigende Preise im Unfall- und Schadengeschäft (P&C) besonders positiv innerhalb des europäischen Versicherungssektors ausgewirkt, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ihre Top-Empfehlungen im Hinblick auf dieses Geschäftsfeld seien die Allianz und Munich Re. Beide dürften sich weiterhin stark entwickeln. Gaspari verschob zudem ihr Bewertungsmodell weiter in die Zukunft bis Juni 2020./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 16:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2019 / 04:00 / GMT



