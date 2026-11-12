Allianz Aktie
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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Prognose für das Gesamtjahr sei nach einem starken dritten Quartal angehoben worden, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Die Ergebnisse unterstrichen die vorteilhafte Diversifizierung des Versicherungskonzerns, bei dem das Vermögensverwaltungsgeschäft hervor rage./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
450,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
468,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,97%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
469,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,17%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
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