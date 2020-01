ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktien von 1460 auf 1675 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er erwarte, dass die Suchmaschinen-Tochter Google weiter in das Wachstum des Cloud-Geschäfts investiert, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies könne sowohl in Form von direkten Investitionen oder durch Zukäufe geschehen. Das erhöhte Kursziel könnte sich aus Sicht des Experten als konservativ erweisen./ssc/bek



