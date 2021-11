NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die A-Aktie von Alphabet auf "Buy" mit einem Kursziel von 3350 US-Dollar belassen. Der Internetkonzern sollte weiterhin Skaleneffekte aus seinen langjährigen Investitionen in Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen erzielen und daraus Produkte und Dienstleistungen für die fortschreitende Digitalisierung der weltweiten Wirtschaft entwickeln, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 00:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.