Alphabet A Aktie
|261,85EUR
|-4,15EUR
|-1,56%
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie nach Zahlen von 425 auf 400 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Google-Mutterkonzern habe ein unübersichtliches Quartal hinter sich, das vor allem den Pessimisten Argumente liefern dürfte, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Im Suchmaschinengeschäft habe Alphabet enttäuscht und die Ziele gesenkt, und die Margen hätten wegen höherer Kosten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) die Erwartungen verfehlt. Dazu gehe das Unternehmen für 2027 weiterhin von deutlich steigenden Investitionen aus. Als Hoffnungsschimmer sieht Erickson, dass sich dank KI die Internetsuche beschleunige, auch wenn Alphabet das noch nicht ausreichend in Erträge ummünze. Der Experte senkte seine Schätzungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 400,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 324,89
|
Abst. Kursziel*:
23,12%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 324,89
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,12%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
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|-1,73%
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