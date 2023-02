NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie nach Zahlen von 125 auf 130 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wer es bisher noch nicht verinnerlicht habe, dem sollte nun klar sein, dass sich der Google-Mutterkonzern als Unternehmen für artifizielle Intelligenz (AI) versteht, schrieb Analyst Mark Shmulik in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem sei klar, dass der Konzern den Fokus auf die Senkung der Kosten legt./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / 04:41 / UTC

