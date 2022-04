NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie nach Zahlen von 3450 auf 3200 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Stärke des Suchmaschinengeschäfts, aber eine schleppende Entwicklung der Video-Plattform Youtube. Alphabet habe es nicht beim Namen genannt, dass diese den Wettbewerb von TikTok zu spüren bekomme, wenngleich dem so sein dürfte. Das operative Umfeld sei für Alphabet nicht mehr so vorteilhaft wie im vergangenen Jahr./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 02:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 04:00 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.