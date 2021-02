NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom nach der Übernahme der Zugsparte Bombardier Transportation (BT) von 53 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie sehe diverse kurzfristige Risiken, was Schwankungen freier Barmittelflüsse in den ersten Quartalen nach dem BT-Zukauf angehe, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ebenso gebe es Risiken angesichts der im März/April endenden Haltefrist von Alstoms größten Aktionären. Dies alles sei nun jedoch im Aktienkurs eingepreist./ck/gl



