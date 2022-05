NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alstom nach einer Investorenveranstaltung von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der Kursschwäche der vergangenen zwölf Monate zeigten die Aktien des Industriekonzerns nun wieder Stärke, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings warteten die Anleger noch den Beweis ab, dass das Unternehmen in diesem Jahr Barmittel erwirtschaften könne./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / 11:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 11:42 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.