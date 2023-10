ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Analystin Supriya Subramanian hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem den sehr enttäuschenden Barmittelfluss hervor. Statt des erwarteten positiven Werts sei der Zugbauer wegen eines beschleunigten Produktionsanlaufs und Problemen in der Lieferkette tief ins Minus gerutscht. Aber auch die Aufträge sowie der Umsatz und das bereinigte Betriebsergebnis hätten die durchschnittlichen Annahmen am Markt verfehlt. An der Börse dürften die Investoren nach Meinung der Expertin enttäuscht reagieren./tav/edh



