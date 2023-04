FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Alstom nach der Ankündigung des Abschieds von Finanzchef Laurent Martinez von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 30 Euro belassen. Die Personalie bringe weitere Unsicherheiten mit sich, etwa mit Blick auf die Beibehaltung der aktuellen Finanzziele des Konzerns sowie auf die Kommunikation mit der Ratingagentur Moody's, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 06:40 / CET



