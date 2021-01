NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Alstria Office im Zuge eines Ausblicks auf 2021 von 14,50 auf 15,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analyst Christopher Fremantle überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Bürovermietern seine Schätzungen, Kursziele und Anlageurteile. Geringere Kapitalmarktzinsen und eine robustes Preisniveau am Immobilien-Investmentmarkt dürfte die Portfoliobewertungen stützen. Allerdings steige zugleich auch das Angebot, während die strukturellen Unsicherheiten bestehen blieben./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



