NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Alstria Office nach Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Gewinn je Aktie der auf Büroimmobilien spezialisierten Gesellschaft liege um vier Prozent unter seiner Annahme, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf die Mittel aus der operativen Tätigkeit (FFO) für 2019 deute darauf hin, dass Alstria Offive im Schlussquartal stärker abschneiden müsse als er bislang prognostiziere./bek/he



