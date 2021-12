NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Alstria Office von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 16,90 auf 18 Euro angehoben. Analyst Jonathan Kownator begründete den Schritt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass die Aktien in den vergangenen drei Monaten stark gelaufen seien. Das gleichzeitig höhere Kursziel resultiere aus niedrigeren Annahmen für die Gesamtkapitalkosten der Immobiliengesellschaft./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2021 / 19:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.