HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Alstria Office von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 17,00 auf 19,50 Euro angehoben. Das Übernahmeangebot des Immobilieninvestors Brookfield von 19,50 Euro je Alstria-Aktie habe den Kurs bereits in diese Region steigen lassen und stelle damit einen Höchststand dar, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb rate er den Anlegern, ihre Kursgewinne zu realisieren./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021 / 12:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2021 / 12:41 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.