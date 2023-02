HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Amadeus Fire nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Das vierte Quartal des Personaldienstleisters habe in etwa seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Vergleich mit dem entsprechenden Zeitraum 2021 werde unter anderem durch den ungewöhnlich hohen Krankenstand erschwert. Dieser habe sich auch auf die operative Entwicklung negativ ausgewirkt./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / 11:45 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.