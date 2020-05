HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Amadeus IT nach Zahlen von 49 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Reisebuchungssystem-Anbieter leide wie die gesamte Branche unter den weltweiten Reiserestriktionen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahlen für das zweite Quartal dürften daher noch deutlich verheerender ausfallen als für das erste Quartal./ssc/edh



