FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Amadeus IT angesichts des geringen Potenzials zum unveränderten Kursziel von 78,50 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Anbieter von Reisebuchungssystemen könnte in den kommenden Quartalen einen Rückgang von Firmenbuchungen zu spüren bekommen, schrieb Analyst Yan Derocles in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 08:53 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / 08:54 / MESZ



