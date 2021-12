ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Amadeus IT nach Quartalszahlen von 47,73 auf 48,21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Neil Glynn senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2021 und 2022 deutlich, hob die Prognose für 2023 aber an. Die langfristige Geschäftserholung dürfte indes noch einige Zeit auf sich warten lassen, was eine Belastung für die Aktie des Buchungssystem-Anbieters bleibe./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 17:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2021 / 03:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.