NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Amazon von 4225 auf 3770 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Justin Post begründete die Zielsenkung am Freitag in einer Studie nach den Quartalszahlen mit gesunkenen Bewertungen. Der Jahresauftakt sei durchwachsen gewesen. Er setzt aber auf eine Beschleunigung im zweiten Halbjahr, wenn die sehr hohen Hürden aus den ersten sechs Monaten des Vorjahres genommen worden seien./ag/gl



