NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 163 auf 150 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill traut dem weltgrößten Onlinehändler ab dem zweiten Halbjahr wieder eine überdurchschnittliche Entwicklung zu, da sich das Umsatzwachstum beschleunige und die Gewinne anzögen. Unterstützt werde diese Entwicklung vom weiter attraktiven Wachstum in den margenträchtigsten Geschäftsbereichen, heißt es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Bewertungsmodell schreibe dem Einzelhandel als Kerngeschäft fast keinen Wert zu, so dass die Aktie bereits Gegenwind durch eine mögliche Rezession und die Inflation einpreise. Seine gesenkten operativen Ergebnisschätzungen lägen nun unter den Konsensprognosen und trügen der zunehmenden Teuerung Rechnung./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 18:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2022 / 00:00 / ET



