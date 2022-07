NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum zweiten Quartal von 170 auf 175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz volatiler Nachfrage in den Endmärkten sei dem Online-Händler ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Marge gelungen, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gemessen an den weit verbreiteten Befürchtungen der Anleger, Amazon könnte die Erwartungen verfehlen, habe das Unternehmen solide abgeschnitten./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 00:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.