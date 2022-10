NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 US-Dollar belassen. Der Kurs des Online-Händlers und Cloud-Spezialisten spiegele bereits den Gegenwind durch eine Rezession und steigende Kosten wider, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger dürften die angestammte Handelssparte bald wieder besser wertschätzen, wenn die Kostenprobleme angegangen würden./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 23:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 00:00 / ET





