NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Der US-Einzelhändler habe die richtigen Schritte zum Abbau seiner in der Pandemie aufgebauten Überkapazitäten eingeleitet, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch gebe es auch für 2023 noch einen Überhang./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 21:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.