NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon vor einem Gespräch mit einem Logistik-Experten auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Er werde mit dem Lieferketten- und Logistikexperten Marc Wulfraat unter anderem über die jüngsten Veränderungen in den Kapazitäten für die Auftragsabwicklung (Fulfillment) des weltgrößten Onlineversandhändlers sprechen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 19:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2023 / 00:00 / ET





