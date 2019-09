NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Amazon auf ihrer "Conviction Buy List" belassen. Der Onlinehändler sei weiterhin eine der besten Investitionen im Bereich eCommerce, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Terry rechnet weiterhin mit hohen Wachstumsraten beim Onlinehandel. Zwar würde sich das Wachstum in den USA und Europa gemäßigter entwickeln, dafür spielten schnell wachsende Märkte wie China, Lateinamerika und Indien künftig eine größere Rolle. Amazon profitiere von umfangreichen Kundendaten und Bestellhistorien, was nicht nur bei der Werbung hilfreich sei./niw/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 06:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.