Amazon Aktie

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Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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29.10.2026 22:06:03

Amazon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Der Umsatz habe im dritten Quartal auf konsolidierter Basis in etwa die Erwartungen erfüllt, während des operative Ergebnis (Ebit) darüber liege, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Ausblick auf das vierte Quartal sei die Situation jedoch anders: Dieser liege umsatz- und vor allem ergebnisseitig unter den Erwartungen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Outperform
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 243,79 		Abst. Kursziel*:
35,36%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 243,79 		Abst. Kursziel aktuell:
35,36%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Amazon 201,90 -0,39% Amazon

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