NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Amazon von 2250 auf 2600 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Pläne des Online-Giganten, Bestellungen noch am selben Tag auszuliefern, dürften die Umsätze beschleunigen, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mahaney glaubt, dass der US-Konzern diesen Service zunächst seinen Premium-Kunden in den USA und innerhalb zwei bis drei Jahren auch weltweit anbieten wird./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 17:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.