NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Der Online-Händler habe seine Herausforderungen, schrieb Analyst Mark Shmulik in einer am Montag vorliegenden Studie. Es werde immer noch über Einzelhandelsmargen, Content-Investitionen, die internationale Strategie und den Tiefpunkt der Cloudsparte AWS diskutiert. Er bleibt aber davon überzeugt, dass in diesem Jahr die operative Wende gelingt./tih/edh



