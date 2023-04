NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Amazon vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Während die Werbe-Trends im ersten Quartal weitgehend stabil geblieben sein dürften, könnte es - mit Blick auf die Konsumenten - zu einigen Verwerfungen nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) gekommen sein, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter den fünf Tech-Konzernen Alphabet , Meta , Amazon, Pinterest und Snap , die diese Woche ihre Quartalsberichte vorlegen, ist die Aktie der Google-Mutter Alphabet sein Favorit./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 13:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 13:49 / EDT





