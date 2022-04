LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Amazon von 4400 auf 4240 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Umsatzseitig seien die Erwartungen im ersten Quartal erfüllt worden, der operative Gewinn sei aber enttäuschend genauso wie der Ausblick auf das zweite Jahresviertel, schrieb Analyst Ross Sandler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Fortan sollte sich der Trend für den Online-Händler aber wieder bessern. Das derzeitige Kursniveau spiegle nur den Wert der Web-Services-Sparte wider. Den angestammten Handelsteil bekämen Anleger also praktisch geschenkt./tih/ag



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.