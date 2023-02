NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 US-Dollar belassen. Gebremstes Wachstum und niedrigere Margen für AWS hätten zuletzt die Investoren beschäftigt, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibt aber positiv gestimmt für die Aktien des Internethändlers. Das Wachstum im Einzelhandel werde sich 2023 beschleunigen, in Nordamerika werde das operative Ergebnis wohl wieder positiv und die Investitionen sollten in diesem Jahr zurückgehen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 00:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 01:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.