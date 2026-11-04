AMD Aktie
|428,05EUR
|-5,45EUR
|-1,26%
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMD nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Trotz anhaltender Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Angebote rund um Künstliche Intelligenz (KI) und mit Blick auf Finanzierungsfragen und Lieferengpässe habe der Halbleiterhersteller solide abgeschnitten, schrieb Blayne Curtis in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das Geschäft mit Server-CPUs habe für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends gesorgt. Gleichwohl gewinnen Grafikprozessoren für KI dem Experten zufolge zunehmend an Bedeutung, der Umsatz dürfte im vierten Quartal den der Server-CPUs überholen./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 650,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 483,90
|
Abst. Kursziel*:
34,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 483,90
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,33%
|
Analyst Name::
Blayne Curtis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
12:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für AMD auf 575 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
11:04
|ROUNDUP: KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
09:35
|KORREKTUR: KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an - Aktie legt nachbörslich zu (dpa-AFX)
|
03.11.26
|KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an - Aktie legt nachbörslich kräftig zu (dpa-AFX)
|
03.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
03.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|431,10
|-0,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:09
|Merck Neutral
|UBS AG
|12:07
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12:05
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:04
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12:02
|RWE Buy
|UBS AG
|12:01
|Enel Buy
|UBS AG
|12:00
|ABB Neutral
|UBS AG
|11:33
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|11:20
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:14
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|10:56
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|10:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.